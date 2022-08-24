دعت بوركينا فاسو والنيجر، مالي "للعودة إلى تحمّل مسؤولياتها" في القوة العسكرية المشتركة لمكافحة الإرهاب والتي تضمّ إلى جانب هذه الدول الثلاث كلاً من تشاد وموريتانيا.

والإثنين، قال وزير الدفاع النيجري القاسم إنداتو، خلال زيارة إلى واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو: "لقد استعرضنا الوضع الإقليمي وفكّرنا في أنّ مالي هي اليوم الغائب الأكبر عن التعاون في مجال الدفاع".

وأضاف في الزيارة التي رافقه فيها نظيره البوركيني الجنرال بارثيليمي سيمبوريه: "علينا العمل حتى تعود مالي وتتحمّل مسؤولياتها وتؤدّي دورها".

وأدلى الوزير بتصريحه في أعقاب اجتماع مع رئيس المرحلة الانتقالية في بوركينا فاسو الليفتنانت كولونيل بول-هنري سانداوغو.

وأوضح أنّه "بالإضافة إلى هذه العمليات، نعتزم تنفيذ عمليات تكون وتيرتها أكثر انتظاماً وديمومة على الأرض بين مختلف الجيوش لضمان سيطرتها على الأرض وعدم ترك سنتيمتر واحد للإرهابيين، في النيجر كما في بوركينا فاسو