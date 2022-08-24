نبه تقرير أوروبي من أن نسبة 47 بالمائة من أراضي أوروبا وصلت إلى مستوى تحذير من الجفاف.

وحذر التقرير لمرصد الجفاف العالمي التابع للاتحاد الأوروبي من تفاقم الجفاف الحاد، جراء موجات الحر المتعاقبة، والنقص المستمر في الأمطار.

وقال المصدر ذاته إن انخفاض منسوب الأنهار وانحسار الموارد المائية سيؤثران على توليد الكهرباء في منشآت إنتاج الطاقة ويقلصان المحاصيل الزراعية.

وتوقعت الوثيقة الاوروبية ازدياد خطر الجفاف في أجزاء كبيرة من إيطاليا وإسبانيا والبرتغال وفرنسا وألمانيا وهولندا وبلجيكا وإيرلندا ولوكسمبورغ ورومانيا والمجر وفي دول غير منضوية في الاتحاد الأوروبي، وهي بريطانيا وصربيا وأوكرانيا ومولدافيا، حيث إن 17 بالمئة من أراضي أوروبا مدرجة حاليا ضمن مستوى التحذير الأعلى مقارنة بـ 11 بالمئة في يوليو.

وأضاف التقرير أن الأجزاء المتوسطية في الاتحاد الأوروبي عليها أن تتهيأ لأجواء أكثر حرا وجفافا من المعتاد حتى شهر نوفمبر القادم.

كما أشار إلى معاناة أنحاء من إسبانيا والبرتغال وكرواتيا من أحوال الطقس الجافة أكثر من المعتاد مرجحا تراجع حدة الجفاف في جبال الألب.