شهد مضمار السباق في يومه الأخير بمنطقة بوغار بولاية المدية إجراء سباق التتابع للحضائر مع اجتياز شوط المقاتل والرمي بالأسلحة الخفيفة والقاذف الصاروخي على مسافة 15 كلم وهذا في إطار المسابقة العسكرية الدولية "الفصيلة المحمولة جوا 2022" حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أن مضمار السباق في يومه الأخير بمنطقة بوغار بولاية المدية بالناحية العسكرية الأولى شهد إجراء سباق "التتابع للحضائر مع اجتياز شوط المقاتل والرمي بالأسلحة الخفيفة والقاذف الصاروخي" على مسافة 15 كيلومترا

وقد عرفت هذه المرحلة "مشاركة خمسة عشر (15) دولة بثلاثة فرق لكل دولة، حيث ساد هذا السباق جو من التنافس القوي بين الرياضيين لاجتياز خط الوصول في ظرف قياسي، مما تطلب جهدا بدنيا كبيرا وتركيزا عاليا لتحقيق نتائج مشرفة".