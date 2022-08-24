استقبل الامين العام لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة بوزيان مهماه، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، ممثل الشركة الهندية "كالباتارو باور ترانسميشن ال.تي. دي" رامش كوبتا، حيث تحادث معه حول التعاون التقني وافاق الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة، حسبما افاد به بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر ان 'الجانبين قد تطرقا خلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة، الى التعاون التقني والافاق المستقبلية للاستثمار في ميدان الطاقات المتجددة سيما الخلايا الفوتوفولطية والكتلة الحيوية معربين عن أملهما في تطوير مشاريع واعدة تعطي الأولوية لتبادل الخبرات ونقل المهارات".

وقد أكد مهماه في هذا الصدد بان وزارته قد وضعت مخططا استراتيجيا يتمحور حول الانتقال الطاقوي و يرتكز بشكل أساسي على التطوير المكثف و ترقية الطاقات المتجددة عبر تشجيع الاستثمار في هذا المجال و عبر التركيز على الطاقات النظيفة لإنتاج الكهرباء.

كما أشار الى أهمية برنامج 15.000 ميغاواط في أفاق 2035 الذي اثأر اهتماما كبيرا لدى ممثل المؤسسة الهندية، يضيف ذات البيان.

من جانبه عرض كوبتا رؤية مؤسسته في مجال تقديم خدمات المناولة في هندسة المشتريات و البناء بالنسبة لخطوط الأنابيب و نهائيات و محطات تجميع الغاز و انتقال الطاقة وكذا انجازاتها في مجال الخلايا الفوتوفولطية على المستوى الدولي.

كما اطلع ممثل الشركة الهندية على وضعية تقدم عمل مشروع "سولار 1000" و كذا برنامج 15.000 ميغاواط.

وخلص بيان الوزارة في الأخير إلى أن الجانبين قد اتفقا عقب اللقاء على "مواصلة المبادلات و تحديد الاقتراحات بغية تحديد محاور التعاون في مجالات الطاقات المتجددة و التنمية المستدامة".