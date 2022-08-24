قال مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية أحمد الرويضي، الثلاثاء، إنّ الإدارة الأمريكية الحالية تتبع نهج وسياسات سابقاتها في التعامل مع القضية الفلسطينية.

في تصريحات للصحفيين في رام الله، قال الرويضي إنّ الإدارة الأمريكية "لم تمارس حتى اللحظة أي ضغط جدي وحقيقي على دولة الاحتلال الإسرائيلي, فالاستيطان مستمر والاقتحامات والقتل واستهداف المقدسات في القدس يجري بشكل شبه يومي".

وذكر أنّ السياسة الأمريكية مستمرّة على حالها خاصة في مدينة القدس التي تتعرض لإجراءات وممارسات صهيونية، متصاعدة من خلال إغلاق المؤسسات الرسمية واعتقال الرموز الوطنية والتضييق عليها وتغيير الوضع القانوني في المسجد الأقصى.

وتابع أنّ اتصالات ولقاءات تجري مع قناصل وسفراء الدول الغربية والمؤسسات الدولية المتواجدين في المدينة لإلزامهم للقيام بدورهم في حماية السلم والأمن الدوليين لأن تصاعد الإجراءات الصهيونية في القدس من شأنه "إشعال المنطقة".

وطالب الفلسطينيون مرارًا الرئيس الأمريكي جو بايدن بتنفيذ وعوده.