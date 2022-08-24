أعلن المجلس القومي للدفاع المدني في السودان عن ارتفاع عدد ضحايا الأمطار والسيول التي تجتاح عددا من ولايات السودان إلى 89 حالة وفاة، فيما شهدت البلاد انهيارا كليا لـ 19864 منزلا وانهيارا جزئيا لـ 30166 منزلا، بجانب عشرات من المرافق والمتاجر، وإتلاف مساحات واسعة من الاراضي الزراعية في مناطق مختلفة ونفوق ماشية وقطع عدد من الطرق الحيوية وتدمير عدد كبير من القرى بصورة كاملة.

وكان مجلس الدفاع المدني في السودان أعلن قبل أيام ارتفاع حصيلة ضحايا السيول إلى 79 قتيلا، إضافة إلى تضرر عشرات الآلاف من السكان والمنازل، وتأثر أكثر من 1400 فدان من الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن الإحصائيات المعلنة قابلة للزيادة مع تضرر أماكن جديدة، حيث لا يزال الحصر جاريا.

وقال العميد عبد الجليل عبد الرحيم الناطق الرسمي باسم المجلس، خلال تعميم صحفي نشر صباح اليوم، إن الولايات المتضررة حتى الان هي الجزيرة في الوسط والنيل الابيض في الجنوب وكسلا شرقا وجنوب دارفور غربا، مؤكدا أن حصر الخسائر البشرية والأضرار المادية مازال جاريا في مناطق متعددة، بسبب تجدد هطول الامطار وجريان السيول في مناطق متفرقة.

وأشار إلى أن سيولا جديدة ضربت منطقة سورتود بمدينة دنقلا عاصمة الولاية الشمالية وألحقت أضرارا بسيطة ببعض المنازل ويعمل الدفاع المدني حاليا علي سحب المياه المتراكمة من

المنطقة، مؤكدا انه لم تقع اي خسائر في الارواح جراء السيول الجديدة.

وأوضح ان التحديات الماثلة تشمل انهيار الطريق الرئيسي الواصل الى منطقة المناقل بولاية الجزيرة في وسط السودان، اكثر المناطق تضررا، الامر الذي يعيق وصول المساعدات الانسانية للمنطقة، لافتا إلى أن العمل مايزال جاريا لاصلاح الطرق لتحقيق سهولة انسياب المساعدات الانسانية لولاية الجزيرة.

يشار إلى أن السودان يشهد، في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر من كل عام، غزارة في الأمطار وجريان السيول وموسم الفيضانات التي تخلف وراءها غالبا خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات والأراضي الزراعية ونفوق الماشية، حيث تسببت فيضانات العام الماضي في مصرع 80 شخصا وآلاف المساكن المدمرة.