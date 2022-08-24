ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتواصل حصد المكاسب بعد أن صعدت نحو 4 بالمائة في اليوم السابق.

كانت أسواق النفط قد استهلت تعاملاتها على تراجع بفعل انحسار المخاوف من خفض وشيك للإنتاج من جانب منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك+".

بحلول الساعة 06:32 صباحًا بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر بنسبة 0.05 بالمائة، مسجلًا 100.27 دولارًا للبرميل.

كما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، تسليم أكتوبر بنسبة 0.12 بالمائة، إلى 93.85 دولارًا للبرميل، وفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

يشار إلى أن أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، أمس الثلاثاء، على ارتفاع بنحو 4 بالمائة تقريبًا، مع تجدد المخاوف بشأن شحّ المعروض الذي هيمن على معنويات السوق.