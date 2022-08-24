توفي شخصان وأصيب ستة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في ثلاثة حوادث مرور وقعت ليلة البارحة على الطريق الولائي رقم 8 بولاية خنشلة والطريقين الوطنيين رقمي 16 بالوادي و46 أ بأولاد جلال.

وأضحت خلية الإعلام والاتصال للمديرية المحلية للحماية المدنية لولاية خنشلة في بيان لها، إن وحدتها الثانوية بششار تدخلت ليلة البارحة على الساعة الحادية عشرة وأربعين دقيقة (23:40) لأجل حادث مرور وقع على مستوى قرية العامرة طريق سيار بالطريق الولائي رقم 8 بلدية ودائرة ششار.

وأفاد ذات المصدر إن الحادث المروري الناجم عن انحراف وانقلاب شاحنة هيونداي مغطاة، خلف وفاة شاب يبلغ من العمر 33 سنة، تم تحويل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الشاذلي بن جديد ششار.

وبولاية الوادي شهد الطريق الوطني رقم 16 الرابط بين ولايتي الوادي وتڤرت وبالضبط بالخرجة الجنوبية لبلدية أوميه ونسة، حادث مرور أسفر عن وفاة شخص بعين المكان.

من جهتها تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بأولاد جلال على الساعة الثامنة ليلا وخمسا وعشرين دقيقة (20:25) لأجل حادث مرور يتمثل في اصطدام بين سيارة سياحية وحافلة لنقل المسافرين بالطريق الوطني رقم 46 أ على مستوى النقطة الكيلومترية 103 ببلدية الدوسن.

الحادث خلف ستة جرحى أعمارهم تتراوح بين 18 و61 سنة يعانون من إصابات متفاوتة الخطورة حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية في عين المكان ونقلوا على جناح السرعة إلى كل من العيادة المتعددة الخدمات بالدوسن ومستشفى عاشور زيان بأولاد جلال حسب حالة كل مصاب.