أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء، في خطاب مؤثر للشعب بمناسبة مرور 31 عاما على الاستقلال أن أوكرانيا ولدت من جديد مع الغزو الروسي يوم 24 فيفري وإنها ستستعيد شبه جزيرة القرم والمناطق المحتلة في الشرق.

وأضاف زيلينسكي في الخطاب المسجل، الذي يتزامن مع مرور ستة أشهر على بدء العملية العسكرية الروسية، أن أوكرانيا لم تعد ترى أن نهاية الحرب ستأتي عندما يحل سلام، بل عندما تكون منتصرة حقا. وتعهّد زيلينسكي بأن تواجه بلاده الغزو الروسي "حتى النهاية" وألا تقدّم "أي تنازل أو تسوية".

وقال زيلينسكي: "لا يهمّنا الجيش الذي تملكونه، لا تهمّنا إلا أرضنا. سنقاتل من أجلها حتى النهاية.