يقترب الدولي الجزائري إسلام سليماني من طي صفحة تجربته مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي، وتحديد وجهته المقبلة التي اتضحت بشكل كبير.

وأفاد خلال الساعات القليلة الماضية، تقرير فرنسي أن سليماني وبالرغم من كل ما حدث والخلاف الحاد الذي لم يكن معلنا مع المدرب أموريم، إلا أنه استمر في التدريب والانتظار إلى نهاية الموسم وفترة التحويلات الصيفية.

وكشف موقع " فوت ميركاتو"، أن المفاوضات مع بريست تسيير في الطريق الصحيح، ومن المنتظر أن يصل اليوم الأربعاء هدّاف " الخضر" إلى لشبونة للقاء مسؤولي فريق سبورتينغ من أجل فسخ عقده لأنه لم يعد ضمن مخططات النادي.

وختم المصدر ذاته، أنه بمجرد فض العلاقة التي تربط الطرفين فإنه سيتوجه إلى فرنسا من أجل توقيع عقده مع بريست لمدة عامين.