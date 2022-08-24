أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، بالمقاطعة الإدارية سيدي امحمد، شخصين مشتبه فيهما، في حيازة المخدرات لغرض المتاجرة والترويج بالعاصمة.

وأفاد بيان لأمن العاصمة، أن القضية انطلقت بعد توقيف عناصر الشرطة بأحد الحواجز الأمنية بقطاع اختصاص أمن المقاطعة الإدارية سيدي امحمد، سيارة نفعية على متنها شخصين مشبوهين، وبعد إخضاعهما لعملية الملامسة الجسدية وإخضاع السيارة للتفتيش القانوني، تمّ ضبط وحجز صفيحة ونصف من القنب الهندي وزنها (140) غرام.

تمّ استصدار إذن نيابي بتمديد الاختصاص وتفتيش منزل المشتبه فيه، مع مواصلة التحريات واستغلال المعطيات التقنية، تمّ تحديد هويّة المشتبه فيه الرئيسي، الذي تبيّن أنّه رعية أجنبي مقيم بدولة مجاورة.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصّة إقليميا.