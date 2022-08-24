توفي ثلاثة أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادثي مرور بولايتي تيبازة وعين الدفلى.

وأوضح مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني طريقي عبر صفحته الرسمية على "فايسبوك"، أن الحادث الأول أسفر عن وفاة شخص بالطريق السريع الرابط بين شرشال والجزائر، بالضبط قبل محول سيدي راشد اتجاه الجزائر.

أما الحادث الثاني، فخلف وفاة شخصين وإصابة شخص آخر بجروح وهذا بالطريق السيار شرق-غرب على مستوى منحدر خميس مليانة بلدية (عين السلطان)، اتجاه وهران.

وحسب ذات المصدر، فإن أفراد فصيلة الطريق السيار للدرك الوطني بعين المكان من أجل القيام بالإجراءات اللازمة وتسهيل حركة المرور.