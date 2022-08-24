نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 23 أوت 2022، عديد العمليات النوعية عبر كامل التراب الوطني

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، أن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، أوقفت (08) تجار مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ (167) كيلوغرام من الكيف المعالج وضبطت بندقية (01) رشاشة من نوع FMPK و(661) طلقة، في حين تم توقيف (23) تاجر مخدرات آخرين وضبط (56594) قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية.

من جهة أخرى، وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وجانت وتندوف، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، (183) شخصا وضبطت (21) مركبة و(223) مولدا كهربائيا و(125) مطرقة ضغط وجهازي (02) كشف عن المعادن و(03) طن من خليط خام الذهب والحجارة وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، فيما تم توقيف (11) أشخاص وضبط (04) بنادق صيد ومسدس (01) آلي وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب تقدر بـ (37,5) طن و(111200) علبة من مادة التبغ و(1320) وحدة من مختلف المشروبات، وهذا بكل من إن ڤزام وبرج باجي مختار وتندوف وورقلة والجلفة وتيزي وزو وسعيدة.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات معتبرة من الوقود تُقدر بـ (31395) لتر بكل من برج باجي مختار وتبسة والطارف وسوق أهراس والوادي.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (20) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (102) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.