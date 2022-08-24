تحدث مدرب مولودية قسنطنية، سمير حوحو عن استعدادات النادي تحسبا لانطلاق الموسم الكروي.

وقال حوحو في تصريحات لإذاعة قسنطنية:" التحضيرات تسير حسب البرنامج المسطر من طرف الطاقم الفني للفريق، فالتركيز في هذه الفترة من التحضيرات موجه نحو الجانب البدني الذي يأخذ حصة الأسد من دون نسيان الجانب التقني والتكيتكي".

وأردف:"بعد 12 يوما من بداية العمل، أظن أننا متأخرين بمدة أسبوع لكن بالطرق التدريبية التي ننتهجها سنحاول تدارك التأخير لنكون جاهزين بنسبة كبيرة لبداية البطولة".

وواصل حوحو تقديم حوصلته قائلا:" حسب الأهداف المسطرة والإمكانيات المادية أنا راض عن التعداد الحالي للفريق لأننا قمنا باستقدامات مدروسة حسب الملفات الشخصية لكل لاعب والمناصب اللازمة التي يحتاجها الفريق".

وختم:" أطلب من جماهير الموك، مساعدة النادي وعدم الانسياق وراء الإشاعات والناس الذين لديهم مصالح ضيقة".