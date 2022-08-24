لم تتطور العلاقات الجزائرية الفرنسية، خلال العهدة الرئاسية الأولى لماكرون، رغم أنه كان يملك الأغلبية البرلمانية التي تمكنه من صنع وإدارة القرارات السياسية والاقتصادية بكل أريحية. فكيف سيكون الأمر بالنسبة لمستقبل العلاقة بين محور الجزائر- باريس والرئيس الفرنسي لم يعد طليق اليدين في عهدته الثانية، بعدما فقد الأغلبية البرلمانية وأضحى مرهونا بالتحالف مع حزبي اليمين واليمين المتطرف لتنفيذ سياسته؟

لم يلتئم اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين الجزائر وفرنسا منذ عام 2017، وكان آخر زيارة للوزير الأول الفرنسي قام بها للجزائر تعود إلى برنار كازنوف في 2013، قبل أن تلغى زيارة كانت مبرمجة لجان كاستكس في 2020 بسبب وباء كورونا، وهو المبرر المقدم، غير أن السبب الحقيقي كان يعود لرفض الجزائر تشكيلة الوفد المرافق للوزير الأول الذي لم يكن من وجهة نظر الحكومة الجزائرية، يعكس ثقل الملفات السياسية والاقتصادية المطروحة بين البلدين.

وبقيت المياه الراكدة في العلاقات الجزائرية الفرنسية قائمة، رغم أن الرئيس ماكرون خلال عهدته الرئاسية الأولى كان يملك بين يديه كل الإمكانيات لإدارة الملفات العالقة بين البلدين، فحزبه كان صاحب الأغلبية المطلقة في البرلمان ولم تكن أحزاب المعارضة تتوفر على أي إمكانية لـ"فرملة" القرارات التي كانت "تطبخ" في قصر الإليزي، ومع ذلك لم تسجل أي "قفزة" نوعية في العلاقة بين محور الجزائر باريس، بل بالعكس من ذلك، عرفت تلك العلاقة حالة من البرودة والتوتر غير مسبوقة، بحيث وصلت إلى سحب الجزائر سفيرها من باريس ومنع عبور الطائرات الفرنسية عبر المجال الجوي الجزائري، على خلفية إعلان وزير الداخلية الفرنسي تخفيض عدد التأشيرات لفائدة الجزائريين بنسبة 50 بالمائة، وزادها ماكرون بلة بتصريحات نقلتها صحيفة "لوموند"، زعم فيها عدم وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي واتهامه للجزائر باستغلال ما أسماه "ريع الذاكرة" للاستمرار في الحكم، وهي التصريحات التي أعادت العلاقات إلى مستوى الصفر.

وقد ردت يومها الرئاسة الجزائرية في بيان وصفت فيه ما صدر من الرئيس إيمانويل ماكرون بأنها "تصريحات تحمل في طياتها اعتداء غير مقبول على ذاكرة 5.630.000 شهيد ضحوا بالنفس والنفيس في مقاومتهم البطولية ضد الغزو الاستعماري الفرنسي وكذا في حرب التحرير الوطني المباركة".

كما أشار البيان الرئاسي الجزائري إلى "أن التقديرات السطحية والتقريبية والمغرضة المصرح بها بخصوص بناء الدولة الوطنية الجزائرية وكذلك تأكيد الهوية الوطنية تندرج في إطار مفهوم هيمنة مبتذل للعلاقات بين الدول، ولا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن تكون متوافقة مع تمسك الجزائر الراسخ بالمساواة السيادية للدول".

وباستثناء بعض التقدم الحاصل في معالجة بعض ملفات الذاكرة، على غرار إعادة جماجم المقاومين الجزائريين الموجودين في المتحف الفرنسي، أو ما تعلق بالأرشيف والاغتيالات لشخصيات جزائرية وفرنسية من قبل الجيش الفرنسي التي وردت في تقرير بنجامين ستورا، لم تشهد العهدة الرئاسية الأولى لماكرون ما كان منتظرا منها، على الأقل على مستوى رئيس وصف بأنه صديق الجزائر، وفي ذلك مؤشر لا يبعث على التفاؤل مستقبلا، بالنظر إلى أن العهدة الثانية لماكرون مرشحة لأن تكون "معقدة" و"صعبة"، خصوصا ما تعلق بالملفات الجزائرية الفرنسية التي لها حساسية خاصة، فسواء في قصر الاليزي أو داخل البرلمان الفرنسي الذي لم يعد ماكرون يملك كل مفاتيحه. فحاجة ماكرون لنواب اليمين واليمين المتطرف، من شأنها تعقيد معالجة ملفات الهجرة وتنقل الأشخاص التي ظلت تستغل كبوابة للابتزاز أو كمحطة لتصفية الحسابات مع الجزائر، خصوصا من أصحاب الحنين إلى "الجزائر الفرنسية".

لقد انحصر الجدال الانتخابي في فرنسا، بين المرشحين لمنصب الرئاسة، بين من يدعو لإقامة جدار برلين جديد لمنع المهاجرين للدخول إلى فرنسا، ومن يطالب من خلال لوائح إمضاءات بمنع استفادة المهاجرين من المساعدات الاجتماعية للدولة. بالمحصلة، فرنسا لا تريد أن تدخلها البشرة السمراء ولكنها تريد فقط أن يصلها البترول والغاز والأورانيوم بانتظام.

"شونطاج" بملف "الفيزا"

إن قضية "الشونطاج" بقضية "الفيزا" والكيل بمكيالين في ملف "الذاكرة" وإثارة تلك التصريحات مجددا وبالتوصيف المختار، يراد بها إزعاج واستفزاز السلطة في الجزائر، بنية فتح أبوابها لمصالح فرنسية معطلة أو لم تلق الاستجابة عليها من قبل الحكومة الجزائرية، وذلك اعتقادا من باريس أن الضغط على الجرح من شأنه تحقيق تنازلات في مجالات أخرى في الجانب الجزائري.

وضمن هذا السياق ترمي تلك التصريحات لتمرير ملفات فرنسية داخلية توجد في "أجندة" الرئيس ماكرون بعنوان "فرنسا في سكينة"، تريد باريس تخليص نفسها منها وتحميلها إلى الجزائر بصيغة أو بأخرى وفي مقدمتها قضية الحركى التي حتى وإن قالت باريس إنها "قضية سيادية فرنسية" عندما يتعلق الأمر بتكريمهم، ولكنها تخص الجزائر بملف زيارتهم وعودتهم بمعية الأقدام السوداء للجزائر.

وحسب تسريبات قصر الإلييزي نقلتها وسائل إعلام فرنسية، فإن ماكرون يريد من الجزائر لعب دور أكبر في محاربة الإرهاب في الساحل، وتسوية اتفاقية الهجرة بين الجزائر وفرنسا، وخصوصا ما تعلق بترحيل رعايا جزائريين ومباشرة إصلاحات داخلية.

ومعلوم أن الجزائر تستقبل رعاياها من المهاجرين السريين (من فرنسا وغيرها) وفئة من أبناء الجالية المولودين في فرنسا المدانين في قضايا حق عام، دون أن يطرح ذلك مشكلة، لكنها تقاوم الإغراءات تارة والضغوط تارة لاستقبال فئة جديدة من المرفوض تواجدهم في فرنسا والمصنفين في فئة "آس"، أي فئة الخطر الأمني، وهم في غالبيتهم مولودون ونشأوا كرعايا فرنسيين، ولا تربطهم بالجزائر سوى أصولهم.

في المقابل تسجل الجزائر بأن برامج التعاون الاقتصادي بين البلدين دون المستوى، خاصة ما تعلق بنسب الإدماج في مشروع سيارات "رونو"، وفي استمرار الطرف الفرنسي النظر إلى الجزائر على أنها مجرد سوق لتصريف المنتوجات الفرنسية دون تواجد استثمارات أو نقل تكنولوجيا.

ويؤشر هذا الوضع أن الهوة سحيقة بين ما ترغب فيه فرنسا وبين ما تريده الجزائر، مما أثر على بقاء قطعة الفلين في عنق زجاجة العلاقات بين البلدين. لقد كشفت العديد من الأحداث أن ساسة باريس الذين نجحوا في منتصف التسعينات في جعل كل دول العالم تستطلع رأي "الإليزي" و"ماتينيون"، قبل التفكير في أي خطوة باتجاه الجزائر (استثمار، تجارة، تعاون، شراكة..)، يعتقدون اليوم أيضا أنها نظرية ما زالت صالحة للاستعمال حتى بعد نهاية قرن ودخول قرن آخر شعاره من يصل الأول يحظى بأفضل الخدمة والمعاملة، بدليل تصدر تركيا قائمة الدول الأجنبية المستثمرة في الجزائر بقيمة 4.5 مليار دولار وإيطاليا كأول زبون والصين أول ممون للجزائر.

وتعد هذه رسالة، لم تُهضم بعد من قبل الإليزي، أن الجزائر مثلما تسعى لبناء علاقات اقتصادية جادة ومتنوعة مبنية على المصالح المتبادلة بنفس القدر أو أكثر لا تريد أن تكون منطقة محجوزة لأحد. لكن بعض المتفائلين يرون أن العلاقات الجزائرية الفرنسية وعلى الدوام، لا بد لها من "أزمة" ولو مفتعلة، لإخراجها من حالة الصدأ، لكون هذه العلاقة فريدة من نوعها وتحكمها وتتحكم فيها معطيات هي الأخرى فريدة من نوعها، لأن المتستر فيها أكثر بكثير مما هو ظاهر للعيان ومعروف لدى الرأي العام في البلدين.