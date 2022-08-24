كشف، اليوم الأربعاء، أحمد بن عباس الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للحديد والصلب عن توجه المؤسسة لإطلاق مناقصة دولية مفتوحة للاستثمار في منجم " غار جبيلات " مع حلول شهر سبتمبر الداخل وذلك لاختيار الشركاء الراغبين في الاستثمار ومرافقة الوحدات الصناعية المتخصصة في صناعة الحديد والصلب.

وقال بن عباس في حوار مع القناة الأولى للإذاعة الجزائرية إن منجم "غار جبيلات" يعد مشروعا ضخما و استراتيجيا لتنمية صناعة الحديد والصلب في الجزائر حيث سيضمن تموين مركبي "بلارة " و "توسيالي" بالمادة الأولية التي ما تزال تستورد لحد الآن من الخارج.

وتوقع المدير العام للمؤسسة الوطنية للحديد والصلب أن الشروع في استغلال منجم غار جبيلات سيمكن من استحداث آلاف مناصب الشغل مباشرة و غير مباشرة للشباب خلال الأعوام المقبلة و تحديدا مع رفع وتيرة الإنتاج .