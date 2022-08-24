قالت حركة البناء الوطني، اليوم الأربعاء، إنها تتابع عن كثب ما ستسفر عنه الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر.

واعتبر رئيس الحركة عبد القادر بن قرينة، في منشور له عبر حسابه الرسمي، أن فشل زيارته الأولى خلال عهدته الرئاسية السابقة في حل الملفات العالقة بين البلدين، كما لا تزال العلاقات الفرنسية الجزائرية تتأرجح بسبب عدم التجاوب بإيجابية ومسؤولية مع المطالب الجزائرية التي لم يستطع القرار الفرنسي الرسمي بسبب ضغط اللوبيات تسويتها.

وأضاف بن قرينة، أن المقرر الفرنسي أصبح عاجزا أمام ضغط اللوبيات العنصرية المتطرفة التي جعلت فرنسا تفقد الكثير من مصالحها الاستراتيجية في كثير من المواقع بسبب قرارها المختطف من طرف هذه اللوبيات التي تحركها دائما عقدة التعالي الاستعمارية والاستخفاف بالحقوق المشروعة لشعوب المستعمرات القديمة لفرنسا.

ويرى رئيس الحركة، أنه من الضروري أن يمتلك القرار الفرنسي شجاعته ومسؤوليته للاعتراف بالجرائم الوحشية التي اقترفتها فرنسا الاستعمارية في حق الجزائريين.

وقال بن قرينة إن التحولات الدولية والإقليمية المتسارعة قد أصبحت هي الأخرى تفرض على باريس العمل ببراغماتية تضمن مصالحها وضرورة التحرر من ضغوط لوبياتها لتحقيق رغبة الجميع في إذابة الجليد وتجاوز كل المعيقات التي تضر بمصلحة الدولتين الجارتين على ضفتي المتوسّط، مؤكدا أن زيارة ماكرون للجزائر لن تحقق المأمول منها ما لم تستجيب فرنسا لمطالب الشعب الجزائري الغير القابلة للتنازل أو التصرف، وذلك بتصفية ملفات الذاكرة العالقة بين البلدين، واتخاذ القرار السياسي المسؤول لإنهائه، والكشف عن حقائق أرشيف الحقبة الاستعمارية دون تحوير أو تزوير.

والعمل على اتخاذ إجراءات قانونية مناسبة لجبر الأضرار الناجمة عن التجارب النووية في صحراء الجزائرية، وكذا ملف المختطفين والمعذبين والمفقودين أثناء ثورة التحريرية وتعويض أهليهم وعائلاتهم، يضيف المتحدث.

ودعا بن قرينة إلى ضرورة التسليم بمحورية الدولة الجزائرية في فضائها المغاربي والساحل و الصحراء، ودعم طموحها المشروع كدولة صانعة للأفكار و ليس ناقلة لها، كما أن ترميم التصدعات الحاصلة في المنطقة الحيوية لأمننا القومي وفضاءنا الاستراتيجي يبقى حق لنا غير قابل للتنازل من خلال: دعم استقرار ليبيا، وعدم التلاعب بأمن تونس وإعانتها على تجاوز أزماتها ، و أن يبقى اتفاق الجزائر بين الفرقاء في مالي هو الأساس لفظ اي خلاف ، و ضرورة السعي الجاد لحل قضية الشعب الصحراوي في إطارها ألأممي كقضية تصفية استعمار و يجب التعجيل به .

كما انتقد رئيس الحركة باريس بحماية ورعاية كيانات تشتغل بحرية على الأراضي الفرنسية وتحركها من شأنه تهديد أمن الجزائر واستقرارها مما يعطي الانطباع أن هذه الحركات تلقى دعما ما من جهات ومؤسسات دون حسيب ولا رقيب، الامر الذي يحتم على الجانب الفرنسي معالجة ذلك الأمر دون تأخر.

من جانب آخر، أكد بن قرينة، أنه يتابع بقلق شديد حالة التضييق على ممارسة الشعائر الدينية لجاليتنا خصوصا والمسلمين عموما، وحربها على الإسلام والسعي لاجتثاثه، مشيرا إلى أنه لن يقبل بأي حال من الأحوال أي محاولات لمقايضات مشبوهة لتحويل أرض الشهداء المباركة إلى أرض توطين لمن خانوا ثورتها، فيما دعا فرنسا العضو في مجلس الأمن أن يفرضوا تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف.

وختم بن قرينة، أنه ليس من محترفي أحقاد أو طلاب خصومات، بل من أصحاب حق يسعى لاسترداده من أجل مصلحة الوطن والشعب.