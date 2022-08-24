كشفت وسائل اعلام فرنسية، نقلا عن مصادر من قصر الايليزيه، عن برنامج زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى الجزائر.

وحسب ما جاء في التسريبات، فان ماكرون يصل الجزائر بعد الظهر، ليتوجه مباشرة إلى مقام الشهيد أين سيضع اكليلا من الزهور على ارواح شهداء الثورة التحريرية.

ثم يقوم بعقد لقاء مع الرئيس تبون، هذا الأخير سقيم على شرفه مأدبة عشاء.

وفي اليوم الموالي، يزور الرئيس الفرنسي مسجد الجزائر وكنيسة السيدة الافريقية ومقبرة بولوغين، ليلتقي مرة أخرى مع الرئيس تبون على انفراد بقصر المرادية.

ليشد الرحال خلال اليوم إلى مدينة وهران أين يزور أيضا كنيسة سانتا كروز، ومتجر منتج الراي "ديسكو مغرب"، ويزور بيت مصمم الأزياء ايف سان لوران المرمم حديثا.