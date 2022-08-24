تمكنت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالمدية من توقيف شخص مسبوق قضائيا مع إحباط عملية اختطاف قاصر واسترجاع مبلغ مالي مسروق.

وقائع القضية تعود إلى تقدم والد الطفل القاصر البالغ من العمر 13 سنة لمقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتمسقيدة للتبليغ عن اختفاء ابنه وسرقة مبلغ مالي يقدر بـ 170 مليون سنتيم ضد شخص يبلغ من العمر 26 سنة، على الفور تم وضع خطة محكمة من طرف قائد الكتيبة وبعد تفعيل عنصر الاستعلام واستغلالا لمختلف تقنيات البحث والتحري تبين بأن المعنيين توجها إلى ولاية أخرى من أجل الهجرة عن طريق البحر إلا أن هذه الأخيرة باءت بالفشل، ليتم تحديد مكان تواجدهما في ولاية مجاورة.

على إثرها تم تشكيل دورية من طرف قائد الكتيبة مدعمين بأفراد من فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالمدية، وتبعا لإذن بتمديد الاختصاص تم التنقل لعين المكان وتوقيف المعنيين مع استرجاع مبلغ مالي قدره حوالي 138 مليون سنتيم كان بحوزة القاصر واقتيادهما لمقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

وقد تم تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية عن الجنح التالية: السرقة، إبعاد قاصر والتدبير والتنظيم لهجرة غير شرعية.