توصلت إدارة أولمبي المدية إلى اتفاق مع سمير بوجعران المدرب السابق لشباب قسنطينة للإشراف على العارضة الفنية للفريق، ومن المنتظر أن يشرع بوجعران في مهامه بداية من السبت المقبل لتحضير الفريق ومعاينة تعداد الأولمبي هذا الموسم في بطولة القسم الوطني الثاني قبل الدخول في معسكر تحضيري بأعالي تيكجدة أو مدينة الشلف.

أما بخصوص تعداد الأولمبي فقد تم ترقية سبعة لاعبين من الفريق الرديف إلى الفريق على غرار وسط الميدان حمادي والمدافع بن أحمد في انتظار الفصل في الانتدابات الجديدة للاعبين التي تسعى الإدارة بالاتفاق مع الطاقم الفني لتأكيد انضمامها للأولمبي وتقمص ألوانه لتعويض الهجرة الجماعية للاعبي السنة الماضية.