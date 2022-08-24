ثمنت هيئة الأمم المتحدة في الجزائر، دور الجزائر وتضامنها المتواصل مع اللاجئين الصحراويين من خلال توفير الدعم الإنساني على مدى أربعة عقود واصفة إياه بدعم ذو أهمية حيوية يجب الإقرار به، ودعت إلى مواصلة دعم وتضامن المجتمع الدولي وتقديم المساعدات الغذائية للاجئين الصحراويين المعرضين للخطر المتزايد لإنعدام الأمن الغذائي.

وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي، عماد خنفير خلال ندوة صحفية نظمت اليوم الأربعاء بمقر هيئة الأمم المتحدة بالجزائر العاصمة إن الأوضاع بمخيمات اللاجئين الصحراويين متدهورة بسبب إنعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية. وأرجع عماد خنفير السبب الرئيسي في تدهور الأوضاع في مخيمات اللاجئين الصحراويين إلى تضاعف تكاليف المساعدة الغذائية وحدها إلى 39 مليون دولار هذا العام مقارنة بـ 19.8 مليون دولار قبل انتشار الوباء.

وأوضح خنفير أن الحل المقترح لأزمة اللاجئين الصحراويين هو الإكثار من مساعدات المجتمع الدولي لضمان حماية اللاجئين وتجنب المخاطر الوخيمة التي قد تنشأ بسبب انعدام الأمن الغذائي.