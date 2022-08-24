حجزت مصالح الشرطة لأمن دائرة بئر الجير (وهران) حوالي 225 كلغ من مادة الزئبق الفضي المحظور وتم توقيف شخص.

وأفاد بيان لمصالح أمن وهران، أن العملية جاءت بناء على معلومات مفادها تواجد شخص بقطاع الاختصاص يملك محل لبيع الأعشاب ويحوز على مادة الزئبق الفضي المحظور لتباشر مصالح الشرطة تحرياتها، تشير خلية الاتصال والعلاقات العامة.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن، تم توقيف هذا الشخص وحجز 224.5 كغ من مادة الزئبق الفضي المحظور. وقد تم تحرير إجراء قضائي ضد الموقوف سيحال بموجبه لاحقا أمام الجهات القضائية، وفق ذات البيان.