نقل ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء عناصر الحماية المدنية جثتي شخصين وجدتا داخل سيارة بمرآب بحي بوكعبور ببلدية الطاهير بولاية جيجل، حسب ما علم من مصالح المديرية المحلية لذات السلك النظامي.

واستنادا لذات المصدر، فقد تدخلت إسعافات المركز المتقدم للحماية المدنية بالطاهير بحي بوكعبور لإجلاء جثتين وجدتا داخل سيارة سياحية مركونة داخل مرآب مسكن.

وأضاف أن الجثتين لشخصين في العشرينات من العمر.

وبعد إتمام الإجراءات تم تحويل الجثتين إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مجدوب السعيد بالطاهير فيما فتحت من جهتها مصالح الأمن الوطني المختصة إقليميا تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث, حسب ما تمت الإشارة إليه.