اتهم رئيس الوزراء الصهيوني، يائير لابيد، الغرب بالتنازل لإيران مرارا، مشيرا إلى أن بلاده لن تقبل بأن يوجه ضدها تهديد نووي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لابيد في إيجاز للصحفيين الأجانب، اليوم الأربعاء، في إطار محاولة إحباط عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاق النووي.

وقال لابيد وفق ما نقلت وكالة "سبوتنيك": "إسرائيل ليست ضد أي اتفاق. نحن ضد هذا الاتفاق لأنه اتفاق سيئ"، وأضاف "الدول الغربية وضعت خطا أحمر، والإيرانيون يتجاهلونه، لذا قام الغرب بتحريكه".

وتابع: "المطروح حاليا اتفاق سيئ يمنح إيران 100 مليار دولار سنويا. هذه الأموال لن تبني مدارس ومستشفيات، بل ستستخدم لزعزعة استقرار الشرق الأوسط ونشر الإرهاب حول العالم"، وفق قوله.

وأردف ذات المتحدث: "إذا تم التوقيع على اتفاق، فإنه لا يلزم إسرائيل. نحن غير مستعدين للعيش وفوق رؤوسنا تهديد نووي لنظام إسلامي متطرف وعنيف. هذا لن يحدث".

ويحاول الكيان الغاصب جاهدا عرقلة التوصل إلى اتفاق نووي بين واشنطن وطهران قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، أنه من الممكن التوصل إليه هذا الأسبوع.

ويتوقف الإعلان عن الاتفاق الآن على الرد الأمريكي، على المقترح الأوروبي، بعدما أعلنت طهران موافقتها عليه "مع إجراء بعض التعديلات"، وفق ما صرح بوريل.