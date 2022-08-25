وجهت مصالح الأمن الوطني نداء إلى الجمهور من أجل التبليغ على سيدة مشتبه فيها في عدة قضايا إجرامية.

وجاء في بيان ذات الهيئة "طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بالإذن الصادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة الحراش - الجزائر العاصمة، تنهي المديرية العامة للأمن الوطني، إلى علم المواطنين أن المرأة الظاهرة في الصورة، المدعوة 'ه.م.ع'، مشتبه فيها في عدة قضايا إجرامية.

وأضاف ذات البيان "في هذا الصدد، توجه المديرية العامة للأمن الوطني، نداء لكل شخص يكون قد تعامل معها أو شاهدها، التوجه على مكتب قاضي التحقيق الغرفة الأولى بمحكمة الحراش أو التقدم إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية، قصد تقديم معلومات تفيد التحقيق".