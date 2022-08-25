في حادثة غريبة قبيل انطلاق الموسم الكروي الجديد في الجزائر، أمضى اللاعب السابق لوداد تلمسان سماحي محمد في ناديين خلال أقل من 24 ساعة.

وكانت البداية بإعلان نادي هلال شلغوم العيد ضم اللاعب الشاب وذلك خلال شريط فيديو نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفاجأ أنصار الهلال، صباح اليوم، بإعلان الصاعد الجديد لحظيرة الكبار، إتحاد خنشلة، ضم اللاعب لمدة موسمين.

وتطرق مناجير هلال شلغوم العيد، عبد العالي عاشوري، إلى القضية خلال ندوة صحفية على هامش تقديم المدرب الجديد، توفيق روابح، متهما أحد السماسرة من المدينة بـ"تهريب" اللاعب إلى مدينة خنشلة من الفندق الذي كان يقيم فيه.

وهدد نفس المتحدث بحرمان اللاعب من خوض المقابلات بعدما تم تأهيله من طرف إدارة هلال شلغوم العيد باعتباره لاعبا في النادي -حسبه-.