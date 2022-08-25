استقبل المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة على مدار اليومين الماضيين ممثلي وكالات السياحة و الأسفار من (الاتحاد ، المنتدى ،الفيدرالية الملتقى) للاستماع لانشغالاتهم بخصوص انطلاق الموسم بهدف ضبط النشاط و إنجاح الموسموان الوطني للحج والعمرة على مدار اليومين الماضيين ممثلي وكالات السياحة والأسفار من (الاتحاد، المنتدى، الفيدرالية الملتقى) للاستماع لانشغالاتهم بخصوص انطلاق الموسم بهدف ضبط النشاط وإنجاح الموسم.

وحسب بيان للديوان فان هذا ياتي تحضيرا لانطلاق نشاط العمرة لموسم 1444هـ ، و في إطار تعزيز أواصر التنسيق والتعاون بين مختلف الشركاء.