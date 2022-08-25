أعلنت السلطات المحلية لولاية وهران غلق جزء من الطريق البلدي رقم 8 المؤدي على حصن سانتا كروز وجبل المرجاجو لمدة 3 أيام.

وجاء في بيان لولاية وهران "بناءا على تعليمات والي الولاية تقرر غلق الطريق البلدي رقم 08 المؤدي إلى حصن سانتا كروز وجبل المرجاجو بداية من محور الدوران المحاذي للمدرسة الابتدائية الغزالي -حي الصنوبر -(مندوبية سيدي الهواري) بلدية وهران أمام حركة المركبات والدراجات بمختلف أنواعها ابتداءا من هذا اليوم 24 أوت 2022 من الساعة 00.00 إلى غاية يوم السبت 27 أوت 2022 على الساعة 14:00زوالا".

ولم تكشف ولاية وهران في ذات البيان عن سبب هذا الغلق.