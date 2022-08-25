ترأس الاربعاء والي ولاية الجزائر أحمد معبد، بمقر الولاية، اجتماعا خصص جدول أعمـــــاله لتحسين الوضع البيئي ونظافة المحيط في عاصمة البلاد وإعطائها الوجه اللائق بها.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية المنعقدة في إطار مخطط الجزائر العاصمة مدينة نظيفة والذي سيتم خلاله تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة للعناية والتكفل بالمحيط وتحسين ظروف معيشة الساكنة، ولاسيما من خلال إيجاد حلول ناجعة وفعالة لإشكالية رفع، تجميع، معالجة واسترجاع النفايات بمختلف أنواعها ومصادرها، وهذا بتوفير عدة شاحنات وآليات وحاويات جمع النفايات، لتدارك العجز المسجل في وتثمينها وفقا للأساليب الحديثة والتقنيات العصرية المعتمدة في كبريات العواصم العالمية والتي تراعي المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.