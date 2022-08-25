أضاف المنتخب الجزائري للسباحة إلى رصيده 7 ميداليات جديدة (2 ذهبية، 2 فضية و3 برونزية) في منافسات اليوم الخامس والأخير للنسخة الخامسة عشرة للبطولة الإفريقية للأكابر (رجال و سيدات) اليوم الأربعاء بتونس.

وواصل السباح الجزائري جواد صيود تألقه بحصده لذهبية سباق 200 متر 4 سباحات في ظرف 2 د 00ثا 05، رافعا رصيده الشخصي إلى 11 ميداليات منها 7 ذهبيات و4 فضيات. نتائج سمحت لصاحب الـ22 ربيعا باختياره كأفضل سباح في المنافسة.

وكانت الميدالية الذهبية الثانية من نصيب منتخب الذكور في سباق التناوب 100 متر أربع سباحات بتوقيت قدر بـ 3د 42ثا 05ج .

كما حصل السباح أسامة سحنون ميدالية فضية في سباق 50 م/سباحة حرة محققا توقيتا قدره 22 ثا 54.

وأحرز منتخب الاناث ميدالية فضية في سباق التناوب 100 متر أربع سباحات بتوقيت قدر بـ 4د 20ثا 75ج.

وأضاف المنتخب الجزائري في منافسات اليوم الأربعاء، إلى رصيده ثلاث ميداليات برونزية نجح في حصدها نسرين مجاهد في سباق 50 متر سباحة حرة، مسجلة 26 ثا 12، وزميلتها زيتوني كوثر في سباق 200 متر/ 4 سباحات (2د 26ثا 28) ومنصف بالامان الذي شارك في نفس سباق جواد صيود في 200 م/4 سباحات مسجلا 2د 04 ثا 26.

وبهذا ترتفع حصيلة الجزائريين في البطولة القارية إلى 26 ميدالية (10 ذ - 11 ف - 5 ب) لتنهي الجزائر المنافسة في الصف الثاني خلف جنوب إفريقيا برصيد 40 ميدالية (20 ذهب و 8 فضة و 10 برونز). فيما حلت مصر في الصف الثالث بمجموع 30 ميدالية (7 ذهب و 10 فضة و 13 برونز).

وتعد نسخة-2022 الأفضل في مشوار السباحة الجزائرية، حيث سبق لها أن حصدت 8 ميداليات ذهبية في نسخة-2006 بالسنغال.