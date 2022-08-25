أجمعت نقابات التربية، وأيضا ممثلو أولياء التلاميذ، على أن "الغموض" الكبير حول تاريخ الدخول المدرسي سابقة في القطاع، وانتقدوا التأخر الكبير المسجل في هذا الإطار، باعتبار أن تحديد موعد عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسية، كان من المفروض أن يكون وفق رزنامة وطنية نهاية كل موسم دراسي، حيث حذّروا من التأثير النفسي الكبير لهذا "التذبذب" على التلاميذ وأيضا أوليائهم، ممن برمجوا عطلتهم السنوية نهاية أوت وبداية سبتمبر.

وفي هذا الإطار، قال ممثل نقابة عمال التربية، قويدر يحياوي، بأن عدم تحديد تاريخ الدخول المدرسي عند نهاية الموسم الدراسي، مثلما جرت العادة "خطأ يوضع في خانة عدم التحكم في التسيير .."، لأن الإشكالية أصبحت نفسية كون العطلة حق مشروع، متسائلا عن ذنب الأولياء الذين برمجوا عطلتهم السنوية وفق عطلة أبنائهم التلاميذ، فليس كل الأولياء موظفين في قطاع التربية ومن حقهم تنظيم رحلات أو مخيمات صيفية نهاية أوت أو بداية سبتمبر، يضيف.

وقال يحياوي إن قطاع التربية تحوّل مؤخرا إلى مادة دسمة لمواقع التواصل الاجتماعي وفتح باب الإشاعات، تماما مثلما حدث بالنسبة لنتائج البكالوريا، حينما أعلن الوزير عشية الإعلان عنها، بأنه لا مجال لتخفيض معدل النجاح لأن السنة الدراسية كانت مستقرة، قبل أن يفاجأ الجميع، يضيف محدثنا، ويعلن عن قرار تخفيض هذا المعدل، ما يعني، حسبه، أن القطاع لم يعد سياديا في قراراته، وتسيير الدخول بهذه الطريقة يكشف عن "ضبابية وتخبط"، والجميع يعلم، يقول ممثل "أسنتيو"، بأن في الجزائر لا يوجد دخول اجتماعي، بل دخول مدرسي تجنّد له كل القطاعات "ربما يكون تاريخ الإعلان عن الدخول مرتبط بتأخر تسلّم المنشآت التربوية أو أيضا وسيلة أخرى لإلهاء المجتمع عن الزيادات الرهيبة في أسعار كل المواد الاستهلاكية وأيضا المستلزمات المدرسية، وهو ما يحصل فعليا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أصبح غموض الدخول حديث العام والخاص".

من جهته، قال المكلف بالإعلام في المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات، يزيد بوعنان، لـ"الخبر"، بأن الإعلان عن تاريخ دخول الموظفين والأساتذة جاء "مفاجئا"، حيث أن العديد من هؤلاء كانوا يتوقعون أن دخولهم سوف يكون ابتداء من 4 سبتمبر، ليتفاجأوا بتاريخ 28 أوت و31 منه دون سابق إنذار.

ولحد الساعة، يقول بوعنان، لم يتم الإعلان عن موعد دخول التلاميذ، والمعروف أن الكشف عن تاريخ العطل المدرسية والدخول المدرسي، يكون مع بداية كل سنة دراسية ضمن رزنامة سنوية تحدد خلال شهر أكتوبر من كل سنة دراسية، لكن هذا العام، حسبه، سجل "تذبذبا كبيرا وارتجالا غير مسبوق" في تحديد هذه التواريخ، والسبب حسب اعتقاد التنظيم، يعود إلى أن مصالح الوزارة شرعت في برنامج عمل "محدد وطارئ" ويتعلق الأمر بقرار تدريس اللغة الإنجليزية.

أما ممثل "الكناباست"، مسعود بوديبة، فقال بأن الدخول المدرسي 2022\2023 يعرف غموضا وتعتيما غير مسبوقين، كما أن التضارب الذي يرافق الإعلان عن تاريخه بالنسبة للتلاميذ، يضيف، أصبح يشكل هاجسا وقلقا كبيرين في وسط الأولياء والأساتذة وكل أفراد الجماعة التربوية، باعتبار أن التاريخ المحدد من طرف الوزارة لعودة واستئناف الأساتذة، استفز أسلاك التدريس وطرح عديد الأسئلة، خصوصا وأن الواقع الميداني يؤكد عدم توفر الشروط الضرورية لدخول مدرسي عادي وهادئ، على غرار انعدام الخرائط التربوية في المؤسسات التعليمية وعدم الفصل في الترتيبات الاستثنائية المقرر اعتمادها خلال الموسم الدراسي الجاري، منها تحديد العمل بالتفويج من عدمه، ناهيك عن عدم استلام المرافق التربوية الجديدة، مع نقص الوسائل ونقص العمال والتأطير التربوي والإداري.

أما نائب رئيس الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ، محمد مباركية، فأعلن في تصريح لـ "الخبر"، أن تنظيمه وبصفته شريك اجتماعي مهم في قطاع التربية يمثل شريحة كبيرة من المجتمع، ينتظر بقلق شديد إعلان تاريخ الدخول المدرسي بالنسبة للتلاميذ، بعد أن أعلن مؤخرا عن تاريخ دخول الإداريين والأساتذة.

مع العلم، يضيف، أن هذه السنة تتسم بمتغيرات كثيرة، من بينها قرار تدريس اللغة الإنجليزية في الطور الابتدائي واستعمال الإدراج داخل حجرات الدراسة، كما أن موضوع التفويج لم يفصل فيه أيضا، يقول محدثنا، وبالتالي، يضيف، فإن كل هذه المستجدات خلقت قلقا شديدا عند الأولياء. مطالبا الوزارة التعجيل في طمأنة الأولياء بتحديد تاريخ موعد دخول التلاميذ والإعلان عنه فوريا، مع اتخاذ التدابير اللازمة من أجل إنجاح هذا الدخول الاستثنائي.