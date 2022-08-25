نظم المعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة اللقاء التحضيري الثاني تمهيدا لفعاليات اليوم الدراسي حول واقع وآفاق تربية المائيات المدمجة مع الفلاحة في الجزائر.

ودعا مهنيون ومختصون إلى ضرورة اعادة تنظيم وهيكلة شعبة تربية المائيات المدمجة مع الفلاحة، وضرورة التنسيق بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة الصيد البحري بهدف ضبط القوانين وتحيينها، وإصدار قوانين تسمح باستغلال متبقيات المذابح كالأعلاف.

كما دعوا الى منح الشهادة الصحية لهذا النشاط، مع ضرورة تكوين الأطباء البياطرة وفتح تخصص في مجال الأحياء المائية، مع إدراج التقنيات حديثة لهذا النشاط وتحويل الهواة إلى محترفين، إلى جانب توفير الأدوية البيطرية الخاصة بتربية المائيات.

ورافع المهنيون على ضرورة العمل على تنويع الأسماك وتربية الأسماك الموسمية، مقابل ذلك حلحلة مشكل التسويق الذي يبقى حجرة عثرة على المربيين.

وإلى غاية تحقيق ذلك، يقترح مراقبون رقمنة شعبة تربية المائيات المدمجة مع الفلاحة بإنشاء نظام للتحكم والمراقبة عن بعد .

كما اقترح المشاركون في الأخير إنشاء جمعية وطنية لمهنيي تربية المائيات في المياه العذبة والعمل على تأسيس المجلس الوطني المهني لشعبة تربية المائيات في المياه العذبة.

الجدير بالذكر، أن اللقاء التحضيري نشطته الدكتورة البيطرية هدى جعفري على مستوى قاعة المحاضرات بالمعهد، حضره ممثلو كل من وزارة الفلاحة ووزارة الصيد البحري ووزارة التجارة، الى جانب مشاركة ثلة من الخبراء والأطباء البياطرة ومختصون في تربية المائيات ومنتجين ومربي الأحياء المائية وإطارات من المعهد.