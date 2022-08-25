أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس أن ثلاث سفن جديدة غادرت موانئ أوكرانيا في إطار اتفاق شحن الحبوب.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن اثنتين غادرتا ميناء أوديسا، فيما خرجت الثالثة من ميناء بيفدني جنوب أوكرانيا. كما أفادت بأن خمس سفن كان سبق أن غادرت الموانئ الأوكرانية ستخضع لعملية تفتيش في إسطنبول اليوم. يشار إلى أن تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة كانت وقعت في 22 حويلية الماضي "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" خلال اجتماع عُقد في إسطنبول. وتشمل هذه الاتفاقية، تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود، الواقع شرق أوروبا، إلى العالم.