تدخلت عناصر الحمابة المدنية لولاية ڤالمة، فجر اليوم الخميس، لأجل احتراق كلي لحافلة من نوع HIGER كانت متوجهة من ڤالمة إلى تونس.

وأوضح بيان لذات المصالح، أن وحداتها الثانوية بوشقوف، تدخلت على الساعة الواحدة صباحا وخمسا وخمسين دقيقة (01:55) لأجل حادث احتراق كلي لحافلة من نوع HIGER كانت متوجهة من ڤالمة إلى تونس في رحلة سياحية منظمة من طرف وكالة سياحية وذلك على محور الطريق الوطني رقم 16 وبالضبط بقرية تحممين بلدية مجاز الصفاء .

وأضاف البيان، إن الحافلة كان على متنها 46 شخصا من الجنسين لم تسجل بينهم أية إصابة إثر مغادرتهم الحافلة فور اندلاع الحريق في المحرك حيث تم ابعادهم إلى مكان آمن.