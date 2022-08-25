ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الخميس، وسط مخاوف من شح المعروض، وسط تعطل الصادرات الروسية واحتمال قيام كبار المنتجين بخفض الإنتاج والإغلاق الجزئي لمصفاة أمريكية.

وبحلول الساعة 07:56 صباحًا بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر بنسبة 0.85 بالمائة، مسجلًا 102.08 دولار للبرميل. كما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، تسليم أكتوبر بنسبة 0.65 بالمائة، إلى 95.51 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، أمس الأربعاء، على ارتفاع بأكثر من 1 بالمائة، لتسجل أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع، بعد صدور تقرير مخزون النفط الأمريكي