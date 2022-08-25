أعلن نادي بريست الفرنسي، تعاقده مع الدولي الجزائري إسلام سليماني بعقد يمتد لموسمين قادما من سبورتينغ لشبونة البرتغالي. وقدم اليوم الخميس، فريق " القراصنة" هدّاف الخضر الذي يحمل الرقم 13 وهو نفس الرقم الذي يلعب به مع المنتخب الوطني.

وصرّح " السوبر سليم"، لموقع الرسمي لنادي الجديد قائلا:" لقد تحدثت مع المدير الرياضي والمدرب وشعرت بالثقة من جانبهما، هذا هو الأهم في كرة القدم".

وأضاف:" هناك سيكون تحديا بالنسبة لي، وسيساعدني على إثبات نفسي وأعتقد أنه يمكنني تقديم المزيد لهذا الفريق، وذلك بفضل خبرتي على وجه الخصوص".

وختم سليماني بخصوص خياره العودة مرة أخرى إلى فرنسا بعدما حمل في وقت سابق قميصي موناكو وأولمبيك ليون: "لم أكن أستهدف فرنسا على وجه التحديد، لقد تم ذلك عن طريق الإحساس أعلم أن منافسات " الليغ1" تعتمد على الجانب البدني، وعليك بذل الكثير من الجهد والقتال في كل مباراة للفوز بالنقاط، لكني أعتقد أنني أعرف ما يجب القيام به هنا، في كلتا الحالتين ، أنا جاهز".

يذكر أن صاحب الرابعة والثلاثين عاما سيلعب رفقة زميله هاريس بلقبلة ويوسف بلايلي.