أعلنت السعودية أنها ستمنح تأشيرات متعددة الدخول لجميع حاملي بطاقة (هيّا) لمشجعي كأس العالم في كرة القدم المقرّرة نهاية العام في قطر المجاورة، في مسعى لجذب هؤلاء لزيارتها وإنعاش قطاعي السياحة والضيافة في المملكة الخليجية.

وستقام نهائيات كأس العالم نهاية العام الحالي في الفترة ما بين 20 نوفمبر حتى 18 من ديسمبر، للمرة الأولى في العالم العربي والشرق الأوسط.

وتعد بطاقة "مشجع هيّا" وثيقة تعريف شخصية إلزامية للمشجعين لحضور مباريات العرس الكروي.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان مساء الأربعاء أن المملكة "ستسمح لحاملي بطاقة مشجّع هيّا للدخول للمملكة قبل انطلاق بطولة كأس العالم بعشرة أيام بعد الحصول على تأشيرة إلكترونية".

وأوضحت أنّه "يمكن للحاصلين على تأشيرة الدخول الإقامة في المملكة لمدة 60 يوماً"، مشيراً إلى أنها تتيح "الدخول إلى المملكة والخروج منها عدة مرات خلال مدة صلاحية التأشيرة".

ويأتي القرار السعودي في مسعى للاستفادة اقتصادياً من عدد المشجعين الكبير المتوقع حضوره مباريات كأس العالم، ولإنعاش قطاعي السياحة والضيافة لديها.

وبدأت السعودية، التي ظلت بلداً مغلقاً لعقود، لأول مرة في منح تأشيرات دخول إلكترونية لمواطني 49 دولة في سبتمبر 2019.

وتتوقع قطر أن يزور 1,2 مليون شخص الدولة الخليجية الصغيرة خلال فترة المونديال، وقد أعرب العديد من المشجعين عن مخاوفهم بشأن محدودية توفّر أماكن الإقامة والسفر.

ومع تزايد الضغوط على قطر لإيجاد مساكن وغرف لمئات آلاف المشجعين، ستسيّر الخطوط السعودية والكويتية وشركة "فلاي دبي" والطيران العماني أكثر من 160 رحلة يومية اعتباراً من نوفمبر للذهاب والعودة خلال 24 ساعة من الدوحة وإليها لمتابعة المباريات.

ووافقت دول الخليج على تسهيل الإجراءات الإدارية للمشجعين الذين سيمرّون في دولهم. ويستعد مطار دبي لوضع إجراءات للسفر من شأنها "جعل التنقل أسهل بكثير" بين الإمارات وقطر.

وتشارك السعودية في المجموعة الثالثة في كأس العالم إلى جوار الأرجنتين والمكسيك وبولندا. ومن المتوقع توافد أعداد كبيرة من السعوديين لتشجيع "الأخضر" خلال مشاركته السادسة في البطولة.