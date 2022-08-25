أسفر حادث مرور خطير، وقع اليوم الخميس، بولاية برج بوعريريج، عن إصابة سبعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

وأوضحت الحماية المدنية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أن إسعافات ذات المصالح لمركزي إسعاف الطرقات الياشير وبومرقد تدخلت على الساعة الثانية صباحا و17 دقيقة بالطريق السيار شرق-غرب اتجاه سطيف – عوين الزريقة -لأجل حادث مرور خطير يتمثل في انحراف سيارة واصطدامها بالحاجز الإسمنتي.

وخلف الحادث إصابة 07 أشخاص بجروح متفاوتة تتراوح أعمارهم بين سنتين و58 سنة قدمت لهم الإسعافات الأولية في عين المكان ونقلوا إلى مستشفى البرج، يضيف المصدر ذاته.