أعلنت شرطة وهران، اليوم الخميس، أنه سيتم منع وقوف وتوقف المركبات والدراجات بمختلف أنواعها بتاريخ يوم غد الجمعة من الساعة الخامسة مساء (17:00) وطيلة يوم السبت.

وأوضح بيان لذات المصالح، أن الطرقات المعنية بهذا القرار هي: مفترق الطرق لطفي الجهة السفلى إلى غاية ساحة الروكس شارع الشهداء، نهج زبانة ابتداء من ساحة الروكس إلى غاية مفترق الطرق عيسات إيدير، نهج الدكتور بن زرجب انطلاقا من مفترق الطرق عيسات إيدير إلى غاية ساحة فرحاوي، ساحة قرقينطة إلى غاية ساحة أول نوفمبر مرورا بشارع بغدادي محمد، ابتداء من ساحة أول نوفمبر إلى غاية نهج الأمير عبد القادر وابتداء من مفترق الطرق باطا إلى غاية شارع قرقينطة نهج حمو بوتليليس.