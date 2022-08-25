كشفت المديرة العامة للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة نصيرة عشايشية اليوم الخميس، إن الديوان خصص غلافا ماليا بقيمة 08 ملايير سنتيم لتسوية المستحقات المالية المتأخرة للفنانين والممثلين والمتراكمة خلال الفترة الممتدة من2019 إلى 2001.

وقالت عشايشية في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة، إن الديوان أعد قائمة مؤقتة تشمل حاليا 528 ممثلا من ضمنهم أكثر من 60 وريثا بينهم ورثة المرحوم محمد حازيم الذي وافته المنية في ماي الماضي دون أن يتقاضى كامل مستحقاته.

وأضافت المديرة العامة للديوان الوطني لحقوق التأليف والحقوق المجاورة بأن القائمة تضم أسماء فنانين وممثلين ممن شاركوا في تمثيليات وأفلام تلفزيونية وسكاتشات وأعمال فنية مدبلجة وومضات إشهارية، إضافة إلى عدد من الممثلين الفكاهيين. كما وجهت عشايشية نداء إلى كل الفنانين من أجل التقرب من مصالح الديوان بهدف التصريح بأعمالهم وإيداع طلب الحصول على حقوقهم المالية وكذا الاستعلام عن الإجراءات المعمول بها عبر الموقع الإلكتروني للديوان: https://www.onda.dz