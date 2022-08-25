انطلقت اليوم الخميس من الجزائر العاصمة قافلة تضامنية" بمبادرة من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، تحتوي على مساعدات إنسانية موجهة إلى العائلات المتضررة من حرائق الغابات التي مست مؤخرا ولايتي الطارف وسوق أهراس.

وقد أشرف على إعطاء إشارة انطلاق هذه القافلة التضامنية التي تحمل تسمية "قافلة التواصل تضامنا مع إخواننا في ولاية الطارف وسوق أهراس"، وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي وذلك من دار الإمام بالمحمدية. وبالمناسبة، أكد بلمهدي أن "هذه القافلة التضامنية سهرت عليها أسرة المساجد، من خلال مجلس سبل الخيرات في ولاية الجزائر وفي العديد من الولايات"، مشيرا إلى أن "قافلات أخرى سبق لها وأن تنقلت إلى الولايات المتضررة".

واعتبر بلمهدي أن هذه القافلة تضم ثماني شاحنات تنقل موادا غذائية وأغطية، ستوزع بالتنسيق مع السلطات المحلية والولائية في ولاية سوق أهراس، مؤكدا أن العملية "مستمرة" إلى غاية خروج الجزائريين من هذه المحنة.