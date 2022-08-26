يباشر اليوم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، زيارة منتظرة لبلادنا تدوم ثلاثة أيام، منتظرة لأنها تأتي بعد أزمة بين البلدين بسبب تصريحات الرئيس الفرنسي التي تعدت على كل الأعراف الدبلوماسية.

نقترح عليكم متابعة تفاصيل هذه الزيارة إلى غاية يوم السبت المقبل.

‎* الرئيسان الجزائري والفرنسي يترأسان الجلسات الموسعة بين الوفدين

* الوفد المرافق للرئيس الفرنسي

*تمديد المحادثات بين رئيس الجمهورية ونظيره الفرنسي لساعة إضافية

*استقبل وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، زيان بن عتو المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، ريمي رويكس على هامش الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للجزائر

* محادثاث بين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمقر رئاسة الجمهورية، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون استمرت لقرابة الساعتين.

* يرتقب أن يعقد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ندوة صحافية مع نظيره الفرنسي إيمانويل الفرنسي عقب اكتمال المحادثات الثنائية بقصر المرادية.

*خص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون باستقبال في مقر رئاسة الجمهورية، مساء اليوم الخميس، أين ستجرى محادثات ثنائية بين الطرفين.

فيديو: التلفزيون العمومي

* توجه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من مطار هواري بومدين الدولي مباشرة إلى مقام الشهيد، حيث قام بوضع إكليل من الزهور والوقوف دقيقة صمت أمام النصب التذكاري المخلد لأرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة.

* فيديو لاستقبال الرئيس الفرنسي من طرف رئيس الجمهورية بمطار هواري بومدين نقلا عن التلفزيون الجزائري

* استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل قليل بمطار هواري بومدين الدولي واستمع الرئيسان إلى النشيد الوطني للبلدين .

* قراءة رئيس تحرير "الخبر" لزيارة الرئيس الفرنسي >> تصحيح الأخطاء شرط لبناء المستقبل

* حطت طائرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمطار هواري بومدين الدولي في حدود الساعة 15.30 و ذلك بعد لحظات على وصول طائرتي فالكون المرافقة لها .