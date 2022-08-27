أنهى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بعد ظهر اليوم السبت، زيارته الرسمية الى الجزائر التي دامت ثلاثة أيام.

وكان في توديع ماكرون لدى مغادرته مطار هواري بومدين الدولي، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

* أهم محطات الزيارة:

* تصريحات الرئيس تبون خلال ندوة مشتركة مع نظيره الفرنسي:

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال مؤتمر صحافي عقب توقيع الإعلان في قاعة التشريفات بمطار هواري بومدين إن زيارة نظيره الفرنسي "الناجحة" التي بدأت الخميس وتنتهي السبت "أتاحت تقاربا لم يكن ممكناً لولا شخصية الرئيس ماكرون".

وأكد الرئيس تبون أنه الطرفين اتفقنا بشأن لجنة المؤرخين للتعامل مع ملف الذاكرة ومعالجته من الزاوية التاريخية وليس من الزاوية السياسية.



وأضاف الرئيس تبون أن العلاقات لن تكون في إطار ثنائي فقط بل ستشمل الكثير من المجالات باعتبار فرنسا قوة أولى أوروبيا والجزائر قوة إفريقية.

وحسب الرئيس تبون فإن هذا التقارب يسمح للبلدين بالذهاب بعيدا، خاصة مع الاجتماع الأمني رفيع المستوى الذي نظم بين الطرفين والذي عقد للمرة الأولى منذ الاستقلال وهذا ما يبشر بعمل مشترك لصالح الطرفين ومحيطهما الإقليمي.

*أهم الاتفاقيات الموقعة

-اتفاق شراكة وتعاون مع معهد باستور

-اتفاق شراكة علمي بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي

-مذكرة نوايا بين وزارتي الشباب والرياضة للبلدين

-إقامة شراكة معززة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي

-إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة بين الجزائر وفرنسا موقعة من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

*ندوة صحفية بين الرئيس عبد المجيد تبون مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون

*رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يشرف مع ماكرون على مراسيم التوقيع على خمس اتفاقيات تعاون

*رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يتحادث بالقاعة الشرفية الرئاسية لمطار الجزائر الدولي "هواري بومدين"، على انفراد، مع رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون الذي عاد قبل قليل من ولاية وهران لمواصلة زيارته الرسمية إلى الجزائر في يومها الثالث والأخير.

*ماكرون يعود من وهران نحو الجزائر العاصمة ليواصل زيارته الرسمية إلى الجزائر في اليوم الثالث والأخير

*الرئيس الفرنسي يشرف بوهران على تكريم الرياضيين الجزائريين المتوجين في الألعاب المتوسطية الأخيرة

*ماكرون في حصن وكنيسة "سانتا كروز" بأعالي وهران.

*ماكرون يزور "ديسكو مغرب" استوديو تسجيل الأغاني "الري" خلال سنوات ثمانينات وتسعينات القرن العشرين.

*ماكرون في شوارع وهران .. تحت هتافات " 1 . 2 . 3 فيفا لالجيري"

*محل "ديسكو مغرب" في وهران في انتظار وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

*الرئيس الفرنسي يحل بوهران مواصلة لزيارته الرسمية إلى الجزائر

*يواصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت زيارته الرسمية إلى الجزائر، وتعد وهران التي وصلها مساء الجمعة ثاني محطة في برنامج زيارته، حيث سيلتقي بأدباء وفنانين ورياضيين، كما سيزور متجر شركة إنتاج موسيقى الراي الشهيرة "ديسكو مغرب".

فيما سيعود للعاصمة، وهو ما لم يكن في برنامج الزيارة، من أجل "تحية الرئيس تبون ووزرائه والتوقيع على إعلان مشترك". وتحدثت الرئاسة الفرنسية في بيان، عن اتفاق "شراكة متجددة وملموسة وطموحة".

* ماكرون يزور جامع الجزائر برفقة وزير الخارجية رمطان العمامرة، وكذا وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي ووزير السكن محمد طارق بلعريبي وعميد جامع الجزائر الشيخ مأمون القاسم.

وقد استمع الرئيس الفرنسي للشروحات حول هذا الصرح الديني.







* رئاسة الجمهورية: ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون اجتماعا ضم مسؤولي المصالح الأمنية للبلدين.

رئاسة الجمهورية: هذا الاجتماع التنسيقي يعد الأول من نوعه بهذا المستوى منذ الاستقلال.

* ينص جدول زيارة ماكرون على أنه سيتوجه مساء الجمعة إلى ولاية وهران حيث سيلتقي، السبت، شبابا فنانين ورياضيين وراقصين، كما سيزور متجر شركة إنتاج موسيقى الراي الشهيرة "ديسكو مغرب"، الذي عاد إلى دائرة الضوء بعد إبرازه في فيديو أغنية المطرب الفرنسي الجزائري الشهير "دي جي سنايك".

* الاليزيه: يوقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون اتفاق "شراكة متجددة"

الاليزيه: ماكرون سيعود "إلى الجزائر العاصمة من وهران ليوقع مع الرئيس تبون إعلانا مشتركا من أجل شراكة متجددة وملموسة وطموحة".

*الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلتقي عددا من الشباب أصحاب المشاريع الناشئة ضمن المؤسسات الناشئة، بقصر الثقافة "مفدي زكرياء".

* أهم ماقله ماكرون من مقر السفارة الفرنسية بالجزائر

الإعلان عن توقيع اتفاق شراكة متجدد بين الجزائر وفرنسا عند عودة ماكرون إلى الجزائر العاصمة بعد زيارته إلى ولاية وهران

لا يجب أن نبقى حبيسي الماضي ونسعى لبداية صفحة جديدة

اتفقنا على التعاون في عدة مجالات خاصة بين شباب البلدين

اتفقنا على إنشاء لجنة مؤرخين مشتركة لمعالجة قضايا الذاكرة

تواجد 30 ألف طالب جزائري في الجامعات الفرنسية وسنستقبل 8 آلاف طالب جزائري إضافي

لدينا الإرادة لتنفيذ المشاريع المتفق عليها بين الطرفين

عاشت الجزائر .. عاشت فرنسا .. عاشت الصداقة بين البلدين

* ماكرون يوجه كلمة للجالية الفرنسية بالجزائر من مقر سفارة بلاده

*ماكرون يرحب بإجراء مباراة ودية بين الجزائر وفرنسا

وفي رده على سؤال صحفي، بشأن إمكانية إجراء مباراة ودية بين الخضر والديكة، قال ماكرون :"أرحب بإقامة مبارة ودية لكرة القدم بين الجزائر و فرنسا. سيكون شيئ جيد".

*ماكرون يتحدث عن ملف التأشيرة

قال الرئيس ماكرون أيضا، إنه تحادث مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حول ملف منح التأشيرة للجزائريين، مرجعا تراجع عدد التأشيرات الممنوحة بسياسة مكافحة الهجرة غير الشرعية التي انتهجتها فرنسا، كاشفا عن دراسة منح التأشيرة لفئات لاسيما "مزدوجي الجنسية، الممثلون، الرياضيون، رجال الأعمال، والسياسيون الذين يعملون على تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين".

وأكد أنه: "سنعمل على تخفيف إجراءات منح التأشيرة خاصة للذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة، حيث اتفقنا مع الرئيس تبون على إعطاء إشارة الانطلاق لوزراء البلدين قصد الانطلاق في العمل عليها خلال الأسابيع أو الشهور المقبلة".

*ماكرون: لا وجود للتوبة لكن نقر بتاريخنا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن "التاريخ هو قصة فيه جزء من المأساة وعلينا أن ننظر إلى الماضي وجها لوجه".

وأضاف ماكرون بعد زيارته لمقبرة بولوغين صباح اليوم: إن "الدواء الناجع هو أن نقول هذا تاريخنا وأن هذا دين علينا وعلى عاتقنا، ليس هناك توبة ولكن هناك إقرار".

وقال الرئيس الفرنسي إن لجنة المؤرخين من البلدين ستطلع على كامل الأرشيف وعلينا أن نتركهم يعملون حول ملف الذاكرة.

ومن جهة أخرى، استبعد ماكرون أن تكون زيارته لها ارتباط بملف الغاز كون بلاده تستورد كميات قليلة من الجزائر، حيث تعتمد أساسا على الغاز من النرويج.

*تصريحات ماكرون عقب زيارته لمقبرة "سانت أوجان"

* الرئيس الفرنسي في زيارة للمقبرة المسيحية ببولوغين.

* يواصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة زيارته للجزائر التي تستمر ثلاثة أيام.

ويزور الرئيس الفرنسي صباح اليوم مقبرة سانت أوجين الأوروبية التي كانت المقبرة الرئيسية لهم، في العاصمة أثناء الاستعمار الفرنسي.

ويلتقي ماكرون أيضا مع رواد أعمال شباب على أمل إنشاء حاضنة جزائرية فرنسية لشركات ناشئة رقمية.

*الرئيس الفرنسي يغادر قصر الرئاسة متوجها إلى مقر إقامته

*ملفات هامة في صلب محادثات الرئيس تبون وماكرون

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء اليوم الخميس، أنه اتفق مع رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر، على تكريس توجه جديد لتعزيز العلاقات مبني على إقامة شراكة استثنائية شاملة في ظل الاحترام والثقة المتبادلين وتوازن المصالح بين الدولتين.

في تصريح صحفي مشترك عقب المحادثات التي أجراها مع نظيره الفرنسي، قال رئيس الجمهورية: "تطرقت مع الرئيس ماكرون إلى جل مواضيع التعاون الثنائي وسبل تعزيزه بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين ويضمن إعطاء دفعة نوعية لعلاقاتنا في كل المجالات, تكريسا للتوجه الجديد الذي اتفقنا على ترسيخه والمبني على إقامة شراكة استثنائية شاملة في ظل مبادئ الاحترام والثقة المتبادلين وتوازن المصالح بين الدولتين".

وأعرب رئيس الجمهورية عن أمله في أن تفتح زيارة الرئيس الفرنسي "آفاقًا جديدة لعلاقات الشراكة والتعاون بين البلدين"، مشيرًا إلى أنّ المحادثات "البنّاءة" التي أجراها مع ماكرون، والتي تمت "بالصراحة المعهودة" تنم عن مدى "خصوصية العلاقات بين البلدين وعمقها وتشعبها، كونها تشمل جميع المجالات، انطلاقا من الذاكرة، مرورا بالتعاون التقني والاقتصادي ووصولا إلى الحوار والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وعلى الصعيد الثنائي، أوضح رئيس الجمهورية أنه تم تقييم ما تحقق من "إعلان الجزائر للصداقة والتعاون" الذي وقعه البلدان سنة 2012، مشيرا إلى أنّ الطرفين "وقفا على سبل تجاوز مختلف العقبات التي تواجه تجسيد تطلعات الشعبين والبلدين في إرساء علاقات إستراتيجية تكون في مستوى الإمكانات الهائلة للبلدين وتضمن الاستجابة للطموحات الكبيرة والمشروعة للشعبين".

وأضاف رئيس الجمهورية أنّ اللقاء كان فرصة للجانبين لتأكيد عزمهما على "الدفع نحو تكثيف الجهود من أجل الارتقاء بعلاقاتنا وفق خطوات عملية مدروسة وبرنامج زمني محدد لتفعيل آليات التعاون وتعزيز الديناميكية الإيجابية في أفق الاستحقاقات الثنائية المقبلة، لا سيما اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى واللجنة المشتركة الاقتصادية والحوار الاستراتيجي مع تكثيف وتيرة تبادل الزيارات على كل المستويات بين مسؤولي البلدين".

وشدّد على أنه من خلال هذا البرنامج، فإن البلدين يطمحان إلى "تكثيف التعاون العلمي والتكنولوجي والثقافي وتعزيز مستوى التبادل التجاري بينهما في ضوء الإصلاحات الوطنية الكبيرة والرامية إلى تحسين مناخ الأعمال".

وأكد رئيس الجمهورية أن اللقاء كان فرصة أيضا لمناقشة الأوضاع الراهنة الأمنية والسياسية ذات الاهتمام المشترك, على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث تمّ خلاله تبادل "وجهات النظر حول عديد القضايا الهامة بالنسبة للبلدين، خصوصًا الوضع في ليبيا ومالي ومنطقة الساحل والصحراء الغربية، التي تستدعي تضافر الجهود من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة".

واستطرد رئيس الجمهورية : "تمّ الاتفاق على ضرورة "تكثيف التشاور فيما يخص المسائل المطروحة على الساحة الدولية, والتي أسفرت عن تحديات جديدة تمس بأمن واستقرار محيطنا المتوسطي، بل بالسلم والأمن الدوليين"، مبرزا في هذا السياق أنّ الواقع الدولي الراهن والصعوبات الناجمة عنه يتطلب من كلا البلدين العمل سويًا على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف من أجل مواجهتها وفق تصور شامل ومنسجم يسمح بمعالجة فعالة لجذور الاضطرابات الحالية من خلال التمسك التام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، باعتبارها ضمانة هامة لحفظ الأمن والاستقرار".

وخلص رئيس الجمهورية إلى "تثمين النتائج المشجعة لزيارة الرئيس الفرنسي إلى الجزائر، والتي مكّنت الطرفين من إجراء تقييم شامل لمستوى التعاون بين البلدين ورسم آفاق واعدة للرقي بالشراكة الاستثنائية التي تجمعهما".

*لجنة مشتركة من المؤرخين ستسند لهم مهمة فتح أرشيف الاستعمار دون طابوهات وبحرية كاملة

أبرز الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون أهمية التعاون بين الجزائر وفرنسا في عديد الميادين، لاسيما في المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية.

قال الرئيس ماكرون: "نريد احراز تقدم في مجالات الصناعة والبحث والمحروقات والمعادن النادرة وكذا حول مواضيع الابتكار التي نرغب بشأنها التقدم بسرعة وبشكل أقوى".

وألح الرئيس الفرنسي على قطاعين للتعاون بين البلدين وهما الرقمنة والابداع السينماتوغرافي، حيث يحوز "الكثير من مزدوجي الجنسية على مواهب" في هذه المجالات.

وأبرز الرئيس ماكرون، في الاطار ذاته، رغبة بلاده في تطوير مشروع حاضنة مؤسسات ناشئة مع الجزائر من خلال اللجوء إلى "مساهمة القطاع الخاص الذي له صلة مع حاضنات أخرى".

وأشار الرئيس الفرنسي إلى اهمية ان تشمل هذه الشراكة الجديدة مشاريع التعاون في المجالات الجامعية والعلمية.

وذكر في هذا السياق بمشروع تعاون مستقبلي بين معهد باستور الجزائر والمركز الفرنسي للبحث العلمي، وهو تعاون وصفه ماكرون بـ"الضروري لمواجهة تحديات الغد" سواء تعلق الأمر بالأمراض الوبائية أو بتحديات المناخ.

فبناء المستقبل، يضيف الرئيس ماكرون، "يمر بالنظر سويا إلى تحدياتنا والعمل بجهد من أجل تقديم الأجوبة الكفيلة بمساعدة الشباب في الجزائر وفرنسا على النجاح".

أما بخصوص ملف تنقل الأشخاص، فقد أكد الرئيس ماكرون أنه "تم اتخاذ قرارات" حول هذا الموضوع.

وأوضح يقول "سنعمل معا من أجل معالجة مواضيع أمنية أكثر حساسية لكن لا يمكنها ان تعرقل مسعى تطوير جسور التنقل بالنسبة للفنانين والرياضيين والمقاولين والجامعيين واعضاء الحركة الجمعوية والمسؤولين السياسيين، ما سيسمح بتجسيد المزيد من المشاريع المشتركة في منطقة المتوسط".

ولدى تطرقه إلى الذاكرة المشتركة بين البلدين، أوضح الرئيس ماكرون يقول: "أظن انه بإمكاني القول ان العمل الذي نقوم به في فرنسا منذ خمس سنوات وكذا الحوار الدائم القائم بيننا، يعزز لدي فكرة اننا نعيش فترة فريدة آمل انها ستمكننا من مواجهة هذا الماضي والعمل على جعله عنصرا مشتركا لا عائقا لتقدمنا".

وأضاف انه "مع نهاية هذه الزيارة سننتهي من كتابة ما تم الاتفاق عليه بدقة"، معلنا عن "تفويض" الطرفين للجنة مشتركة من المؤرخين ستسند لهم مهمة فتح الارشيف المتعلق بالاحتلال الفرنسي دون طابوهات وبحرية كاملة للاطلاع على الوثائق.

من جهة أخرى، هنأ الرئيس الفرنسي الجزائر لنجاح الألعاب المتوسطية التي نظمت مؤخرا بوهران، مشيرا ان "الرياضة التي تعد شغف مشترك، هي ايضا في صميم الشراكات"، مبرزا رغبة الطرف الفرنسي في "اطلاق تعاون جديد مع رياضيين شباب" ستكون له الفرصة للقائهم في وهران.

وفي حديثه عن السياق الجهوي والدولي، تأسف ماكرون ل"عديد الأزمات" التي يعيشها العالم، مشيدا ب"التزام"

الرئيس تبون لاحترام ومتابعة اتفاق السلام والمصالحة في مالي، قبل ان يجدد رغبته في "تعزيز التعاون" في مجال مكافحة الارهاب.

وقد استهل الرئيس الفرنسي تصريحه الصحفي بتقديم تعازيه للرئيس تبون اثر الحرائق التي عرفتها بعض ولايات شرق الوطن.

*تصريح صحفي مشترك لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون

‎* الرئيسان الجزائري والفرنسي يترأسان الجلسات الموسعة بين الوفدين

* الوفد المرافق للرئيس الفرنسي

*تمديد المحادثات بين رئيس الجمهورية ونظيره الفرنسي لساعة إضافية

*استقبل وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، زيان بن عتو المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، ريمي رويكس على هامش الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للجزائر

* محادثاث بين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمقر رئاسة الجمهورية، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون استمرت لقرابة الساعتين.

* يرتقب أن يعقد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ندوة صحافية مع نظيره الفرنسي إيمانويل الفرنسي عقب اكتمال المحادثات الثنائية بقصر المرادية.

*خص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون باستقبال في مقر رئاسة الجمهورية، مساء اليوم الخميس، أين ستجرى محادثات ثنائية بين الطرفين.

فيديو: التلفزيون العمومي

* توجه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من مطار هواري بومدين الدولي مباشرة إلى مقام الشهيد، حيث قام بوضع إكليل من الزهور والوقوف دقيقة صمت أمام النصب التذكاري المخلد لأرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة.

* فيديو لاستقبال الرئيس الفرنسي من طرف رئيس الجمهورية بمطار هواري بومدين نقلا عن التلفزيون الجزائري

* استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل قليل بمطار هواري بومدين الدولي واستمع الرئيسان إلى النشيد الوطني للبلدين .

* قراءة رئيس تحرير "الخبر" لزيارة الرئيس الفرنسي >> تصحيح الأخطاء شرط لبناء المستقبل

* حطت طائرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمطار هواري بومدين الدولي في حدود الساعة 15.30 و ذلك بعد لحظات على وصول طائرتي فالكون المرافقة لها .