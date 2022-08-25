يباشر اليوم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، زيارة منتظرة لبلادنا تدوم ثلاثة أيام، منتظرة لأنها تأتي بعد أزمة بين البلدين بسبب تصريحات الرئيس الفرنسي التي تعدت على كل الأعراف الدبلوماسية.

نقترح عليكم متابعة تفاصيل هذه الزيارة إلى غاية يوم السبت المقبل.

*ماكرون يغادر قصر رئاسة الجمهورية متوجها لمقر اقامته

* قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ان المحادثات مع نظيره الفرنسي شملت ملفات الذاكرة، التعاون التقني والاقتصادي. بالإضافة إلى القضايا الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الرئيس لال ندوة صحافية مشتركة مع نظيره الفرنسي على تجديد العزم نحو تكثيف الجهود للارتقاء بعلاقتنا بخطوات مدروسة و كشف انه تم التطرق خلال المحادثات إلى سبل تعزيز التعاون بين بلدينا تكريسا للتوجه الجديد المبني على إقامة شراكة استثنائية شاملة في ظل الإحترام والثقة المتبادلة بين البلدين.

كما قال الرئيس تبون انه تم الإتفاق لى تفعيل آليات التعاون وتعزيز الديناميكية الإيجابية في أفق الإستحقاقات المقبلة. لاسيما اللجنة العليا المشتركة واللجنة الإقتصادية والحوار الإستراتيجي الجزائري الفرنسي مع تكثيف تبادل الزياراتعلى كل المستويات.

و تابع : "نطمح لتكثيف التعاون العلمي والثقافي وتعزيز مستوى التبادل التجاري بين البلدين في ضوء الإصلاحات" و اضاف ''اتفقنا على تكثيف التشاور في المسائل الدولي والتحديات الجديدة التي تمس بأمن واستقرار الدولي ... الواقع الراهن يتطلب منا العمل سويا على الصعيد الثنائي لمواجهة التحديات وفقا لتصور شامل يسمح بمعالجة فعالة لجذور الاضطرابات الحالية والتمسك بميثاق ومبادئ الأمم المتحدة''

وفي الأخير ثمن رئيس الجمهورية ''النتائج المسجلة للزيارة التي مكنت الطرفين من إجراء تقييم شامل لمستوى التعاون بيننا والرقي بالشراكة التي تجمعنا''

بالمقابل جدد الرئيس الفرنسي التعازي لضحايا الحرائق التي مست عددا من المناطق و قالي في كلمته "لدينا ماض مشترك معقد، لم يسمح لنا في الكثير من المرات الانطلاق نحو مستقبل افضل لعلاقاتنا" و اضاف: " لدينا إرادة قوية لتأسيس لجنة مشتركة لدراسة مسألة التاريخ، لكننا نطمح للأفضل بفضل الأجيال الصاعدة"

و تابع : "نسعى سويا لمواصلة الجهود لتطوير التعاون في مجالي الرقمة والصناعات السينيموغرافية" مؤكدا ان "لدينا رغبة في تكثيف التعاون في مجال البحث العلمي والتعاون بين جامعات بلدينا"

‎* الرئيسان الجزائري والفرنسي يترأسان الجلسات الموسعة بين الوفدين

* الوفد المرافق للرئيس الفرنسي

*تمديد المحادثات بين رئيس الجمهورية ونظيره الفرنسي لساعة إضافية

*استقبل وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، زيان بن عتو المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، ريمي رويكس على هامش الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للجزائر

* محادثاث بين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمقر رئاسة الجمهورية، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون استمرت لقرابة الساعتين.

* يرتقب أن يعقد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ندوة صحافية مع نظيره الفرنسي إيمانويل الفرنسي عقب اكتمال المحادثات الثنائية بقصر المرادية.

*خص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون باستقبال في مقر رئاسة الجمهورية، مساء اليوم الخميس، أين ستجرى محادثات ثنائية بين الطرفين.

فيديو: التلفزيون العمومي

* توجه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من مطار هواري بومدين الدولي مباشرة إلى مقام الشهيد، حيث قام بوضع إكليل من الزهور والوقوف دقيقة صمت أمام النصب التذكاري المخلد لأرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة.

* فيديو لاستقبال الرئيس الفرنسي من طرف رئيس الجمهورية بمطار هواري بومدين نقلا عن التلفزيون الجزائري

* استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل قليل بمطار هواري بومدين الدولي واستمع الرئيسان إلى النشيد الوطني للبلدين .

* قراءة رئيس تحرير "الخبر" لزيارة الرئيس الفرنسي >> تصحيح الأخطاء شرط لبناء المستقبل

* حطت طائرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمطار هواري بومدين الدولي في حدود الساعة 15.30 و ذلك بعد لحظات على وصول طائرتي فالكون المرافقة لها .