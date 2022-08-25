دعت جبهة البوليساريو، مجلس الأمن الدولي إلى وضع حد لسياسة التعنت والتوسع التي تنتهجها دولة الاحتلال المغربي.

وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، أن جبهة البوليساريو، وفي بيان توج أشغال اجتماع المكتب الدائم للأمانة الوطنية برئاسة رئيس الجمهورية الصحراوية، الأمين العام للجبهة ابراهيم غالي، جدد المكتب إدانته لسياسة العرقلة والتعنت التي تنتهجها دولة الاحتلال المغربي، محذرا من أن عدم تدخل مجلس الأمن الدولي لوضع حد لسياسة العدوان والتوسع المغربية سيقود المنطقة إلى وضع خطير من التوتر والاحتقان واللااستقرار.

وبهذه المناسبة، جدد المكتب الدائم استعداد جبهة البوليساريو للتعاون مع جهود الأمم المتحدة ومع المبعوث الشخصي من أجل التعجيل بتنفيذ مهمتها في تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا.

وفي هذا الخصوص، طالب المكتب، مجلس الأمن بتحمل المسؤولية لتحقيق ذلك الهدف، مشيرا إلى الدور الذي يجب أن تلعبه بعض القوى المؤثرة على مستوى المجلس، من أجل استتباب سلام عادل ونهائي، يكرس الشرعية الدولية بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وينتقل بمنطقة شمال إفريقيا والمنطقة المتوسطية إلى مرحلة جديدة، قوامها الاستقرار والتعاون في كنف الاحترام المتبادل وحسن الجوار.