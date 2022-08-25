سيشرع "مطلع سبتمبر المقبل" في عملية تعويض جميع المتضررين جراء الحرائق التي اندلعت بعدة ولايات من الوطن، حسب ما كشف عنه اليوم الخميس بسوق أهراس مسؤول بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

وأوضح حليم بن مسعود مدير فرعي بالوزارة، على هامش زيارة اللجنة القطاعية العملياتية المكلفة بتعويض المتضررين من حرائق 17 أوت الجاري لعدد من المشاتي بسوق أهراس التي تضرر فلاحو ومربو المواشي بها، بأن هذه اللجنة وقفت على حجم الأضرار بمشتة "الغارة" ببلدية الزعرورية، حيث أخذت بعين الاعتبار التقرير الذي أعدته اللجنة الولائية التي أحصت مختلف الأضرار.

وبعين المكان، أوضح بن مسعود بأن هذه اللجنة المتكونة من ممثلين عن مديريات مركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والمديرية العامة للغابات والمجمعات الاقتصادية الخاضعة لوزارة الفلاحة "ستعطي الإشارة الرسمية لمباشرة عملية تعويض الفلاحين المتضررين وفقا لإحصائيات السلطات المحلية وذلك بداية من الأسبوع المقبل" حيث سيتم الاستلام الأولي لرؤوس الأغنام والأبقار.

وأشار ذات المسؤول إلى أن هناك عمليات للتعويض تستدعي معايير وفترات زمنية تقنية، على غرار خلايا النحل أو عمليات التشجير، مضيفا بأنه سيتم أخد بعين الاعتبار تقارير الإحصاء التي أعدتها اللجان الولائية ما سيسمح, كما قال، "بضمان تعويض الفلاحين بكل شفافية وبعيدا عن أي عمل عشوائي".

وقد وقف أعضاء اللجنة الوزارية على حجم الأضرار التي خلفتها الحرائق بالقطاع الفلاحي وذلك عبر عدة بؤر ببلديات الزعرورية والمشروحة وتيفاش بولاية سوق أهراس، قبل أن يتوجه الوفد إلى ولاية قالمة للوقوف على الأضرار التي تكبدها عدد من الفلاحين بهذه الولاية المجاورة.