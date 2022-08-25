أجريت، اليوم الخميس، في مدينة إسطنبول التركية قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا وأسفرت عن مواجهات نارية بين كبار الأندية في القارة العجوز.

وأسفرت القرعة عن ثمانية مجموعات قوية كان أصعبها مجموعة "الموت" التي وضعت نادي برشلونة في مواجهة متجددة مع بايرن ميونيخ إضافة إلى العملاق الإيطالي إنتر وفيكتوريا بلزن.

وجاءت القرعة عن النحو التالي:

المجموعة الأولى: أياكس - ليفربول - نابولي - رينجرز

المجموعة الثانية: بورتو - أتلتيكو مدريد - ليفركوزن - كلوب بروج

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ - برشلونة - إنتر - فيكتوريا بلزن.

المجموعة الرابعة: آينتراخت فرانكفورت - توتنهام - سبورتينغ لشبونة - مارسيليا

المجموعة الخامسة: ميلان - تشيلسي - سالزبورغ - دينامو زغرب

المجموعة السادسة: ريال مدريد - لايبزيغ - شاختيور دونيتسك - سيلتيك

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي - إشبيلية - دورتموند - كوبنهاغن

المجموعة الثامنة: باريس سان جيرمان - يوفنتوس - بنفيكا - مكابي حيفا.