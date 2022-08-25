كما كان متوقعا، حصل المهاجم الفرنسي لريال مدريد الإسباني كريم بنزيمة على جائزة أفضل لاعب في أوروبا بعد دوره البارز في تحقيق الفريق الملكي الإسباني لثنائية الدوري المحلي ومسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويأتي اختيار الفرنسي البالغ 34 عاما كأفضل لاعب في القارة العجوز خلفا للإيطالي جورجينيو الذي نالها العام الماضي بعد قيادة منتخب بلاده إلى لقب كأس أوروبا وفريقه تشيلسي الإنكليزي إلى لقب دوري الأبطال.

وستعزز هذه الجائرة القارية حظوظ بنزيمة في نيل الجائزة الأهم وهي الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم والمقرر منحها من قبل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية في 17 أكتوبر.

وأنهى المهاجم الفرنسي الموسم الماضي برصيد 44 هدفا مع ريال مدريد في جميع المسابقات، بينها 27 في الدوري ساهمت بتتويج الفريق بطلا لإسبانيا.

ولم يكن بنزيمة الشخص الوحيد من ريال مدريد الذي يكافأ على جهوده، إذ نال مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي جائزة أفضل مدرب.

عاد أنشيلوتي الصيف الماضي إلى العاصمة الاسبانية للإشراف على النادي الملكي للمرة الثانية بعد مرور أول بين 2013 و2015 قاده خلاله إلى اللقب العاشر "لا ديسيما" في 2014، وذلك من أجل الاستمرار في كتابة التاريخ.

وقد نجح بالفعل في كتابة التاريخ بعدما بات الموسم الماضي أول مدرب على الإطلاق يفوز بلقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات، بعدما أضاف لقبيه مع ريال الى اللذين أحرزهما عامي 2003 و2007 مع فريقه السابق ميلان.

وكوفئت الهولندية سارينا فيغمان على قيادتها إنكلترا لإحراز كأس أوروبا للسيدات لأول مرة في تاريخها، بنيلها جائزة أفضل مدربة.