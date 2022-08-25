جرت اليوم الخميس بمقر رئاسة الجمهورية محادثات ثنائية قطاعية بين وفدي البلدين الجزائري والفرنسي، وهذا في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون, الى الجزائر.

وقد جمعت هذه المحادثات الثنائية كلا من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، مع نظيرته كاثرين كولونا، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، مع نظيره جيرالد دارمانان.

كما جمعت اللقاءات وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، ووزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، ووزير الصناعة أحمد زغدار مع وزير المالية والاقتصاد برونو لومير، بحضور المدير العام لمجمع سوناطراك.

كما تحادث كل من وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، مع نظيرته إيميلي كاستيرا ووزيرة الثقافة، صوريا مولوجي، مع نظيرتها ريمة عبد الملك.