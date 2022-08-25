تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة مجانة والوحدة الرئيسية للحماية المدنية والرتل المتحرك والوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة جعافرة ولاية برج بوعريريج، اليوم الخميس، على الساعة 12 سا و03 دقائق، لأجل إخماد حريق غابة أولاد بن مني وتيزعترين والجديدة ببلدية ثنية النصر دائرة مجانة .

والعملية حسب بيان لذات المصالح، أنها أشرف عليها مدير الحماية المدنية المقدم قنطار محمد بحضور السلطات المدنية والعسكرية جند لها أكثر من 12 شاحنة إطفاء و 02 سيارات إسعاف و03 سيارات اتصال وحافلة مدعمة بفرقة مشاة، طائرة من نوع BE200FE حجم كبير، مع تعداد قدر بـ 04 ضابط سامي+08 ضباط+ و 03 صف ضباط وأكثر من 58 عون بالإضافة الى امكانيات مصالح الغابات وبلدية ثنية النصر والجعافرة .

تم اخماد الحريق على الساعة 17 و40 وعملية الحراسة جارية مع مواصلة عملية الحراسة بالنسبة للتجمعات السكانية وداخل الغابة، يضيف البيان.